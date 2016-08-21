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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 85
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
21 авг. 2016, 18:00 МСК
21.08.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
13
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
80
30
Антонио
Майкл Антонио
85'
85'
90
17
Торе
Гекхан Торе
89
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
11
Валенсия
Эннер Валенсия
63
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
32
Бурк
Рис Бурк
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
89
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
15
Флетчер
Эшли Флетчер
28
Кальери
Хонатан Кальери
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
8
Артер
Гарри Артер
90
1
Фрейзер
Райан Фрейзер
86
33
Айб
Джордон Айб
79
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
75
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
79
Аке
Натан Аке
14
Смит
Брэд Смит
86
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
9
Афобе
Беник Афобе
75
Граббан
Льюис Граббан