Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Маколи 9
1:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Миральяс 45
Бэрри 60
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
8
Гарднер
Крейг Гарднер
64
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
9'
9'
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
47
Филлипс
Мэтт Филлипс
65
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
1
Бераино
Саидо Бераино
78
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
49
Уилсон
Кейн Уилсон
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
47
Филд
Сэм Филд
17
Ламберт
Рики Ламберт
45
Леко
Джонатан Леко
Эвертон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
45'
45'
81
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
60'
60'
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
38
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
12
Леннон
Аарон Леннон
20
Овьедо
Брайан Овьедо
15
Клеверли
Том Клеверли
14
Боласи
Янник Боласи
10
Лукаку
Ромелу Лукаку