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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Капу 55
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Батшуайи 80
Коста 87
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
11
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
55'
55'
84
17
Гедиура
Адлан Гедиура
88
7
Амрабат
Нордин Амрабат
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
2
Ньом
Аллан Ньом
31
Хобан
Томми Хобан
21
Анья
Икечи Анья
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
20
Выдра
Матей Выдра
Челси
мин
10
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
78
7
Канте
Н'Голо Канте
90
8
Оскар
Оскар
73
11
Педро
Педро
71
19
Коста
Диего Коста
87'
87'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
34
Эйна
Ола Эйна
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
15
Мозес
Виктор Мозес
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
80'