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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ваньяма 83
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
13
Ворм
Михел Ворм
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
68
13
Ваньяма
Виктор Ваньяма
83'
83'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
9
Янссен
Венсан Янссен
90
Запасные
31
МакГи
Люк МакГи
33
Дэвис
Бен Дэвис
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
25
Онома
Джошуа Онома
20
Алли
Деле Алли
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
82
13
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
82
16
Ледли
Джо Ледли
46
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
34
Келли
Мартин Келли
7
Кабай
Йоан Кабай
22
Матч
Джордон Матч
36
Ладапо
Фредди Ладапо
24
Андерсон
Кеши Андерсон