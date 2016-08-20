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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:2
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мэлони 79
Эрнандес 90
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
1
Фер
Лерой Фер
68
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
24
Корк
Джек Корк
90
17
Барроу
Моду Барроу
85
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
55
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
56
Фултон
Джей Фултон
12
Дайер
Натан Дайер
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
16
Клукас
Самуэль Клукас
90
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
90
20
Диоманде
Адама Диоманде
73
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
90'
90'
90
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
28
Тимон
Джош Тимон
36
Олли
Грег Олли
37
Клэкстоун
Джош Клэкстоун
15
Мэлони
Шон Мэлони
79'
32
Лер
Грег Лер
29
Боуэн
Харрод Боуэн