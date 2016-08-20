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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кркич 49
1:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 27
Агуэро 36
Нолито 86
Нолито 90
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2016, 14:30 МСК
20.08.2016, 14:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
24
Гивен
Шей Гивен
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
24
Имбула
Жанелли Имбула
72
4
Аллен
Джо Аллен
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
88
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
27
Кркич
Боян Кркич
49'
49'
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
5
Муниеса
Марк Муниеса
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
72
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
13
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
88
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
36'
27'
36'
27'
83
15
Навас
Хесус Навас
69
Запасные
1
Харт
Джо Харт
22
Клиши
Гаэль Клиши
50
Маффео
Пабло Маффео
6
Фернандо
Фернандо
88
Делф
Фабиан Делф
69
Нолито
Нолито
86', 90'
83
Ихеначо
Келечи Ихеначо