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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ибрагимович 36
Ибрагимович 52
2:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2016, 22:00 МСК
19.08.2016, 22:00 МСК
пятница
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
8
Мата
Хуан Мата
76
1
Погба
Поль Погба
90
10
Руни
Уэйн Руни
89
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
36'
52'
36'
52'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
82
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
76
Мхитарян
Генрих Мхитарян
82
Эррера
Андер Эррера
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
12
1
Дэвис
Стивен Дэвис
67
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
84
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
12
Класи
Йорди Класи
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
84
Родригес
Джей Родригес
26
Пье
Жереми Пье
67
Остин
Чарли Остин