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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2016, 19:30 МСК
20.08.2016, 19:30 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
87
24
Менди
Нампалис Менди
53
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
67
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
26
Муса
Ахмед Муса
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
78
34
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Касорла
Санти Касорла
73
29
Джака
Гранит Джака
73
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
11
Озил
Месут Озил
10
Уилшир
Джек Уилшир
19
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
12
Жиру
Оливье Жиру