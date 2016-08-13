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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Редмонд 58
1:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Капу 9
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
13 авг. 2016, 17:00 МСК
13.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
55
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
80
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
58'
58'
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
7
Лонг
Шейн Лонг
83
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
6
Фонте
Жозе Фонте
4
Класи
Йорди Класи
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
9
Родригес
Джей Родригес
26
Пье
Жереми Пье
10
Остин
Чарли Остин
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
9'
9'
90
17
Гедиура
Адлан Гедиура
73
11
Бехрами
Валон Бехрами
64
7
Амрабат
Нордин Амрабат
90
24
Игало
Одион Игало
81
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
2
Ньом
Аллан Ньом
23
Уотсон
Бен Уотсон
21
Анья
Икечи Анья
20
Выдра
Матей Выдра
19
Синклэйр
Джером Синклэйр