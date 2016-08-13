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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Негредо 11
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 67
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
13 авг. 2016, 17:00 МСК
13.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
14
де Рон
Мартен де Рон
22
1
Вальдес
Виктор Вальдес
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
27
Адома
Альберт Адома
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
88
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
10
Негредо
Альваро Негредо
11'
11'
90
24
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
15
Баптисте
Алекс Баптисте
34
Форшоу
Адам Форшоу
35
Наджент
Дэвид Наджент
18
Стуани
Кристиан Стуани
9
Роудс
Джордан Роудс
11
Фишер
Виктор Фишер
Сток Сити
мин
24
Гивен
Шей Гивен
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
22
Шакири
Джердан Шакири
67'
67'
90
27
Кркич
Боян Кркич
78
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
69
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
5
Муниеса
Марк Муниеса
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
4
Аллен
Джо Аллен
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс