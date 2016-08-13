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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Диоманде 45
Снодграсс 57
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 47
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
13 авг. 2016, 14:30 МСК
13.08.2016, 14:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
16
Якупович
Элдин Якупович
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
90
20
Диоманде
Адама Диоманде
45'
45'
90
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
90
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
57'
57'
90
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
28
Тимон
Джош Тимон
36
Олли
Грег Олли
37
Клэкстоун
Джош Клэкстоун
15
Мэлони
Шон Мэлони
32
Лер
Грег Лер
29
Боуэн
Харрод Боуэн
Лестер Сити
мин
22
Грей
Демарай Грей
68
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
83
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Кинг
Энди Кинг
68
26
Марез
Рияд Марез
47'
47'
90
7
Муса
Ахмед Муса
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
13
Амарти
Даниэль Амарти
14
Капустка
Бартош Капустка
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа