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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Баркли 5
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ламела 59
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
13 авг. 2016, 17:00 МСК
13.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
85
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
8
Баркли
Росс Баркли
5'
5'
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
20
Миральяс
Кевин Миральяс
76
24
Деулофеу
Жерар Деулофеу
68
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
12
Леннон
Аарон Леннон
20
Овьедо
Брайан Овьедо
15
Клеверли
Том Клеверли
88
Дэвис
Том Дэвис
70
Коне
Аруна Коне
Тоттенхэм
мин
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
1
Льорис
Уго Льорис
35
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
90
15
Дайер
Эрик Дайер
56
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
59'
59'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
83
Онома
Джошуа Онома
90
Уинкс
Гарри Уинкс
28
Янссен
Венсан Янссен