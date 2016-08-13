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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 74
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
13 авг. 2016, 17:00 МСК
13.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
77
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
66
15
Йединак
Майл Йединак
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
7
Кабай
Йоан Кабай
16
Ледли
Джо Ледли
10
Боласи
Янник Боласи
41
Ладапо
Фредди Ладапо
31
Андерсон
Кеши Андерсон
Вест Бромвич
мин
8
Гарднер
Крейг Гарднер
71
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
74'
74'
90
18
Бераино
Саидо Бераино
86
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
49
Уилсон
Кейн Уилсон
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
47
Филд
Сэм Филд
17
Ламберт
Рики Ламберт
45
Леко
Джонатан Леко