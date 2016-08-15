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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 47
Коста 89
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коллинс 77
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2016, 22:00 МСК
15.08.2016, 22:00 МСК
понедельник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
10
Азар
Эден Азар
47'
47'
85
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
8
Оскар
Оскар
85
22
Виллиан
Виллиан
80
19
Коста
Диего Коста
89'
89'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
34
Эйна
Ола Эйна
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
77'
77'
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
67
30
Антонио
Майкл Антонио
52
8
Куяте
Шейку Куяте
90
11
Валенсия
Эннер Валенсия
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
20
Айю
Андре Айю
35
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
22
Бирам
Сэм Бирам
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
27
Пайет
Димитри Пайет
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
17
Торе
Гекхан Торе