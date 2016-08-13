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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
0:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Фер 82
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
13 авг. 2016, 17:00 МСК
13.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
75
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
14
Джонс
Дэвид Джонс
87
8
Марни
Дин Марни
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
7
Грэй
Андре Грэй
90
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
27
Дариква
Тендэй Дариква
11
Кайтли
Майкл Кайтли
20
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
19
Юткевич
Лукаш Юткевич
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
8
Фер
Лерой Фер
82'
82'
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
60
24
Корк
Джек Корк
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
87
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
17
Барроу
Моду Барроу
64
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
56
Фултон
Джей Фултон
12
Дайер
Натан Дайер