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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Смит 69
1:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 40
Руни 59
Ибрагимович 64
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
14 авг. 2016, 15:30 МСК
14.08.2016, 15:30 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
8
Артер
Гарри Артер
90
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
18
Кук
Льюис Кук
90
18
Кук
Стив Кук
81
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
68
13
Уилсон
Каллум Уилсон
67
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
14
Смит
Адам Смит
69'
5
Аке
Натан Аке
4
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
9
Афобе
Беник Афобе
28
Граббан
Льюис Граббан
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
8
Мата
Хуан Мата
40'
40'
75
10
Руни
Уэйн Руни
59'
59'
89
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
64'
64'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
85
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
16
Кэррик
Майкл Кэррик
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
7
Депай
Мемфис Депай
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд