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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 31
Окслэд-Чемберлен 64
Чамберс 75
3:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 45
Лаллана 49
Коутиньо 56
Мане 63
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
14 авг. 2016, 18:00 МСК
14.08.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
75'
75'
90
45
Холдинг
Роб Холдинг
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
67
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
62
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
31'
31'
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
60
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
19
Касорла
Санти Касорла
10
Уилшир
Джек Уилшир
0
Джака
Гранит Джака
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
64'
0
Акпом
Чуба Акпом
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
45'
56'
45', 56'
70
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
88
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
49'
49'
77
19
Мане
Садио Мане
63'
63'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
32
Матип
Жоэль Матип
35
Стюарт
Кевин Стюарт
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
23
Джан
Эмре Джан
0
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги