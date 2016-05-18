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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Старридж 34
1:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Гамейро 46
Коке 63
Коке 69
Лига Европы, Финал
Лига Европы,
Финал
18 мая 2016, 21:45 МСК
18.05.2016, 21:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
82
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
68
20
Лаллана
Адам Лаллана
71
15
Старридж
Даниэль Старридж
34'
34'
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
37
Шкртел
Мартин Шкртел
21
Лейва
Лукас Лейва
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
24
Аллен
Джо Аллен
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
27
Ориги
Дивок Ориги
Севилья
мин
31
Сорья
Давид Сорья
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Рами
Адиль Рами
75
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
20
Витоло
Витоло
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Банега
Эвер Банега
90
23
Коке
Коке
63'
69'
63', 69'
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
46'
46'
89
Запасные
1
Серхио Рико
Серхио Рико
21
Пареха
Николас Пареха
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
21
Иборра
Висенте Иборра
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка