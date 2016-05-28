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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Рамос 15
1:1
( 5 : 3)
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Феррейра-Карраско 79
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов,
Финал
28 мая 2016, 21:45 МСК
28.05.2016, 21:45 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
15'
15'
90
3
Пепе
Пепе
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
52
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
72
19
Модрич
Лука Модрич
90
6
Каземиро
Каземиро
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
77
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
18
Начо
Начо
23
Данило
Данило
23
Иско
Иско
10
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
20
Хесе
Хесе
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
109
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
116
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
46
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
19
Торрес
Фернандо Торрес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
5
Тиагу
Тиагу
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
79'
22
Томас
Томас
16
Корреа
Анхель Корреа