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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Гамейро 9
Гамейро 47
Мариано 59
3:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Эдуардо 44
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы,
1/2 финала
5 мая 2016, 22:05 МСК
5.05.2016, 22:05 МСК
четверг
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
31
Сорья
Давид Сорья
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
74
3
Рами
Адиль Рами
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
59'
59'
90
23
Коке
Коке
90
19
Банега
Эвер Банега
89
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
9'
47'
9', 47'
82
Запасные
1
Серхио Рико
Серхио Рико
21
Пареха
Николас Пареха
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
8
Иборра
Висенте Иборра
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
84
74
Коваленко
Виктор Коваленко
90
22
Эдуардо
Эдуардо
44'
44'
84
28
Тайсон
Тайсон
76
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
18
Ордец
Иван Ордец
14
Кобин
Василий Кобин
9
Дентиньо
Дентиньо
10
Бернард
Бернард
7
Нем
Веллингтон Нем
19
Феррейра
Факундо Феррейра