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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бруно 7
Старридж 63
Лаллана 81
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы,
1/2 финала
5 мая 2016, 22:05 МСК
5.05.2016, 22:05 МСК
четверг
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
81'
81'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
82
23
Джан
Эмре Джан
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
63'
63'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
89
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
37
Шкртел
Мартин Шкртел
44
Смит
Брэд Смит
21
Лейва
Лукас Лейва
24
Аллен
Джо Аллен
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб
Вильярреал
мин
25
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
18
Коста
Хауме Коста
90
21
Бруно
Бруно
7'
7'
90
6
Джонатан
Джонатан
73
4
Пина
Томас Пина
60
18
Суарес
Денис Суарес
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
68
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
23
Бонера
Даниэле Бонера
22
Рукавина
Антонио Рукавина
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
7
Саму
Саму
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
20
Адриан
Адриан