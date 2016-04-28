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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Марлос 23
Степаненко 36
2:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Витоло 6
Гамейро 82
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы,
1/2 финала
28 апр. 2016, 22:05 МСК
28.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
36'
36'
90
11
Марлос
Марлос
23'
23'
90
74
Коваленко
Виктор Коваленко
90
28
Тайсон
Тайсон
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
13
Шевчук
Вячеслав Шевчук
18
Ордец
Иван Ордец
14
Кобин
Василий Кобин
10
Бернард
Бернард
22
Эдуардо
Эдуардо
7
Нем
Веллингтон Нем
Севилья
мин
31
Сорья
Давид Сорья
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Рами
Адиль Рами
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
6'
6'
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
82'
82'
90
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
59
Запасные
1
Серхио Рико
Серхио Рико
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
23
Коке
Коке
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Иборра
Висенте Иборра
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Льоренте
Фернандо Льоренте