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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Алонсо 31
Левандовски 74
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 53
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
3 мая 2016, 21:45 МСК
3.05.2016, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Лам
Филипп Лам
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
31'
31'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
74'
74'
90
11
Коста
Дуглас Коста
73
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
4
Таски
Сердар Таски
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
19
Гетце
Марио Гетце
32
Киммих
Йозуа Киммих
29
Коман
Кингсли Коман
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
46
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
19
Торрес
Фернандо Торрес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
53'
53'
82
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
15
Савич
Стефан Савич
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
22
Томас
Томас
16
Корреа
Анхель Корреа
7
Вьетто
Лусиано Вьетто