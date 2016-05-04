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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Фернандо 20
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
4 мая 2016, 21:45 МСК
4.05.2016, 21:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
3
Пепе
Пепе
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
20
Хесе
Хесе
55
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
87
23
Иско
Иско
66
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
2
Варан
Рафаэль Варан
23
Данило
Данило
10
Родригес
Хамес Родригес
10
Ковачич
Матео Ковачич
17
Лукас
Лукас
43
Майорал
Борха Майорал
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
9
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
20'
20'
90
42
Туре
Яя Туре
60
15
Навас
Хесус Навас
68
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
11
Коларов
Александар Коларов
20
Мангала
Эльяким Мангала
16
Делф
Фабиан Делф
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо