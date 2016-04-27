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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 11
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
27 апр. 2016, 21:45 МСК
27.04.2016, 21:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Луис
Филипе Луис
90
15
Савич
Стефан Савич
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Коке
Коке
90
14
Габи
Габи
90
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
11'
11'
84
19
Торрес
Фернандо Торрес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
10
Торрес
Оливер Торрес
22
Томас
Томас
16
Корреа
Анхель Корреа
23
Вьетто
Лусиано Вьетто
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
18
Бернат
Хуан Бернат
75
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Лам
Филипп Лам
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
69
29
Коман
Кингсли Коман
64
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
4
Таски
Сердар Таски
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
7
Рибери
Франк Рибери
25
Мюллер
Томас Мюллер
19
Гетце
Марио Гетце
32
Киммих
Йозуа Киммих