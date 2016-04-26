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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
26 апр. 2016, 21:45 МСК
26.04.2016, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
40
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
77
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
20
Мангала
Эльяким Мангала
18
Делф
Фабиан Делф
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
3
Пепе
Пепе
90
6
Каземиро
Каземиро
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
17
Лукас
Лукас
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
9
Бензема
Карим Бензема
46
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
2
Варан
Рафаэль Варан
23
Данило
Данило
23
Иско
Иско
10
Родригес
Хамес Родригес
10
Ковачич
Матео Ковачич
20
Хесе
Хесе