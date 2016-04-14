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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Докал 65
Крейчи 71
2:4
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бакамбу 5
Кастильехо 43
Лафата 45
Бакамбу 49
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
14 апр. 2016, 22:05 МСК
14.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
15
Ковач
Радослав Ковач
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
71'
71'
90
9
Докал
Борек Докал
65'
65'
90
18
Конате
Тьемоко Конате
90
14
Фридек
Мартин Фридек
90
21
Лафата
Давид Лафата
45'
45'
90
7
Фатай
Кеинде Фатай
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
90
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
33
Кадлец
Милан Кадлец
52
Кестль
Даниэль Кестль
51
Бржезина
Давид Бржезина
6
Ваха
Лукаш Ваха
13
Матоушек
Мартин Матоушек
72
Сачек
Михал Сачек
Вильярреал
мин
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
57
6
Руис
Виктор Руис
90
24
Байи
Эрик Байи
90
21
Бруно
Бруно
90
18
Суарес
Денис Суарес
66
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
61
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
43'
43'
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
5'
49'
5', 49'
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
44
Иньигес
Пабло Иньигес
11
Коста
Хауме Коста
8
Джонатан
Джонатан
7
Саму
Саму
20
Адриан
Адриан
10
Баптистао
Лео Баптистао