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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бакамбу 3
Бакамбу 63
2:1
прошлый матч 4 : 2
Матч завершен
Спарта
Прага
Брабец 45
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
7 апр. 2016, 22:05 МСК
7.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
11
Коста
Хауме Коста
77
24
Байи
Эрик Байи
90
21
Бруно
Бруно
90
18
Суарес
Денис Суарес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
62
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
3'
63'
3', 63'
83
Запасные
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
44
Иньигес
Пабло Иньигес
27
Марин
Адриан Марин
4
Пина
Томас Пина
26
Лейва
Матиас Науэль Лейва
20
Адриан
Адриан
10
Баптистао
Лео Баптистао
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
25
Холек
Марио Холек
28
5
Брабец
Якуб Брабец
45'
45'
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
88
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
9
Докал
Борек Докал
90
18
Конате
Тьемоко Конате
90
14
Фридек
Мартин Фридек
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
73
Запасные
1
Штех
Марек Штех
15
Ковач
Радослав Ковач
33
Кадлец
Милан Кадлец
16
Загустел
Ондржей Загустел
21
Лафата
Давид Лафата
7
Фатай
Кеинде Фатай