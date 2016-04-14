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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Срна 25
Феррейра 43
Коваленко 50
Феррейра 74
4:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Брага
Брага
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
14 апр. 2016, 22:05 МСК
14.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
25'
25'
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
77
74
Коваленко
Виктор Коваленко
50'
50'
86
28
Тайсон
Тайсон
78
19
Феррейра
Факундо Феррейра
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
38
Кривцов
Сергей Кривцов
9
Дентиньо
Дентиньо
10
Бернард
Бернард
21
Гладкий
Александр Гладкий
22
Эдуардо
Эдуардо
7
Нем
Веллингтон Нем
Брага
мин
92
Матеус
Матеус
90
5
Боли
Вилли Боли
78
24
Феррейра
Рикардо Феррейра
43'
74'
43', 74'
90
16
Джаван
Джаван
90
87
Гойано
Марсело Гойано
90
27
Жозуэ
Жозуэ
90
18
Рафа
Рафа
90
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
8
Карлос
Луис Карлос
78
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
57
20
Хассан
Ахмед Хассан
90
Запасные
28
Марафона
Марафона
6
Пинту
Андре Пинту
55
Нуриу
Нуриу
21
Аугусто
Филипе Аугусто
63
Мауро
Мауро
50
Жока
Жока
19
Стоилькович
Никола Стоилькович