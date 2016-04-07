Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брага
Брага
Эдуарду 89
1:2
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Феррейра 75
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
7 апр. 2016, 22:05 МСК
7.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Брага
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
92
Матеус
Матеус
90
5
Боли
Вилли Боли
90
15
Байано
Байано
90
24
Феррейра
Рикардо Феррейра
90
87
Гойано
Марсело Гойано
90
18
Рафа
Рафа
90
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
87
8
Карлос
Луис Карлос
90
20
Хассан
Ахмед Хассан
90
23
Сантуш
Педру Сантуш
90
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
75
Запасные
28
Марафона
Марафона
6
Пинту
Андре Пинту
16
Джаван
Джаван
21
Аугусто
Филипе Аугусто
63
Мауро
Мауро
50
Жока
Жока
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
89'
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
82
74
Коваленко
Виктор Коваленко
88
28
Тайсон
Тайсон
79
19
Феррейра
Факундо Феррейра
75'
75'
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
38
Кривцов
Сергей Кривцов
9
Дентиньо
Дентиньо
10
Бернард
Бернард
21
Гладкий
Александр Гладкий
22
Эдуардо
Эдуардо
7
Нем
Веллингтон Нем