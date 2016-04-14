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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ориги 48
Коутиньо 66
Сахо 78
Ловрен 90
4:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Мхитарян 5
Обамеянг 9
Ройс 57
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
14 апр. 2016, 22:05 МСК
14.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
78'
78'
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90'
90'
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
62
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
66'
66'
90
23
Джан
Эмре Джан
80
11
Фирмино
Роберто Фирмино
62
27
Ориги
Дивок Ориги
48'
48'
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
37
Шкртел
Мартин Шкртел
44
Смит
Брэд Смит
21
Лейва
Лукас Лейва
24
Аллен
Джо Аллен
54
Ожо
Олувасейи Ожо
15
Старридж
Даниэль Старридж
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
82
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
5'
5'
90
11
Ройс
Марко Ройс
57'
57'
83
7
Кагава
Синдзи Кагава
77
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9'
9'
90
Запасные
38
Бюрки
Роман Бюрки
6
Бендер
Свен Бендер
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
18
Шахин
Нури Шахин
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
20
Рамос
Адриан Рамос