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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хуммельс 48
1:1
прошлый матч 3 : 4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ориги 36
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
7 апр. 2016, 22:05 МСК
7.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
48'
48'
90
37
Дурм
Эрик Дурм
46
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
6
Бендер
Свен Бендер
76
11
Ройс
Марко Ройс
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
77
Запасные
38
Бюрки
Роман Бюрки
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
18
Шахин
Нури Шахин
23
Кагава
Синдзи Кагава
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
46
20
Лаллана
Адам Лаллана
77
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
27
Ориги
Дивок Ориги
36'
36'
84
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
4
Туре
Коло Туре
44
Смит
Брэд Смит
24
Аллен
Джо Аллен
15
Старридж
Даниэль Старридж
11
Фирмино
Роберто Фирмино
33
Айб
Джордон Айб