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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Родригес 17
Арнольд 24
2:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
6 апр. 2016, 21:45 МСК
6.04.2016, 21:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
17'
17'
90
25
Налдо
Налдо
90
18
Данте
Данте
90
8
Виейринья
Виейринья
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
24'
24'
90
16
Энрике
Бруно Энрике
78
17
Шюррле
Андре Шюррле
83
Запасные
20
Кастелс
Коэн Кастелс
4
Шефер
Марсель Шефер
15
Треш
Кристиан Треш
31
Кнохе
Робин Кнохе
6
Аскуэс
Карлос Аскуэс
12
Дост
Бас Дост
10
Крузе
Макс Крузе
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
3
Пепе
Пепе
90
23
Данило
Данило
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
84
19
Модрич
Лука Модрич
63
6
Каземиро
Каземиро
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
41
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
18
Начо
Начо
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
22
Иско
Иско
10
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
20
Хесе
Хесе