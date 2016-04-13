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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Хименес 27
Талиска 76
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Видаль 37
Мюллер 52
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
13 апр. 2016, 21:45 МСК
13.04.2016, 21:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
1
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Элизеу
Элизеу
88
33
Жардел
Жардел
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
21
Пицци
Пицци
58
85
Саншеш
Ренату Саншеш
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
67
9
Хименес
Рауль Хименес
27'
27'
90
Запасные
13
Лопеш
Паулу Лопеш
4
Луизао
Луизао
50
Семеду
Нельсон Семеду
7
Самарис
Андреас Самарис
35
Йович
Лука Йович
30
Талиска
Талиска
76'
78
Гедеш
Гонсало Гедеш
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
21
Лам
Филипп Лам
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
23
Видаль
Артуро Видаль
37'
37'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
52'
52'
84
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
18
Бернат
Хуан Бернат
19
Гетце
Марио Гетце
20
Роде
Себастьян Роде
9
Левандовски
Роберт Левандовски
29
Коман
Кингсли Коман