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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Видаль 3
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
5 апр. 2016, 21:45 МСК
5.04.2016, 21:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
59
21
Лам
Филипп Лам
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
23
Видаль
Артуро Видаль
3'
3'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
84
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
11
Коста
Дуглас Коста
68
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
8
Мартинес
Хави Мартинес
3
Алонсо
Хаби Алонсо
19
Гетце
Марио Гетце
20
Роде
Себастьян Роде
29
Коман
Кингсли Коман
Бенфика
мин
1
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Элизеу
Элизеу
90
33
Жардел
Жардел
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
85
Саншеш
Ренату Саншеш
90
21
Пицци
Пицци
89
11
Митроглу
Костас Митроглу
69
17
Жонас
Жонас
82
Запасные
13
Лопеш
Паулу Лопеш
2
Лопес
Лисандро Лопес
50
Семеду
Нельсон Семеду
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
7
Самарис
Андреас Самарис
9
Хименес
Рауль Хименес
30
Талиска
Талиска