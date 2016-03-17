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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Спарта
Прага
Докал 10
Крейчи 12
Юлиш 44
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
17 марта 2016, 21:00 МСК
17.03.2016, 21:00 МСК
четверг
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
29
Конко
Абдулай Конко
68
6
Маури
Стефано Маури
59
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
58
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
33
Маурисио
Маурисио
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
17
Матри
Алессандро Матри
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
25
Холек
Марио Холек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
12'
12'
83
9
Докал
Борек Докал
10'
10'
90
6
Ваха
Лукаш Ваха
70
14
Фридек
Мартин Фридек
90
16
Загустел
Ондржей Загустел
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
44'
44'
58
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
16
Мазух
Ондрей Мазух
8
Матейовски
Марек Матейовски
24
Ирачек
Петр Ирачек
18
Конате
Тьемоко Конате
21
Лафата
Давид Лафата
7
Фатай
Кеинде Фатай