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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Фридек 13
1:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 39
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
10 марта 2016, 23:05 МСК
10.03.2016, 23:05 МСК
четверг
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
25
Холек
Марио Холек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
9
Докал
Борек Докал
59
6
Ваха
Лукаш Ваха
90
14
Фридек
Мартин Фридек
13'
13'
90
16
Загустел
Ондржей Загустел
90
21
Лафата
Давид Лафата
62
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
16
Мазух
Ондрей Мазух
8
Матейовски
Марек Матейовски
24
Ирачек
Петр Ирачек
18
Конате
Тьемоко Конате
7
Фатай
Кеинде Фатай
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
29
Конко
Абдулай Конко
45
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
39'
39'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
17
Матри
Алессандро Матри
55
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
8
Баста
Душан Баста
33
Маурисио
Маурисио
19
Лулич
Сенад Лулич
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе