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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
17 марта 2016, 21:00 МСК
17.03.2016, 21:00 МСК
четверг
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
5
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
79
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
68
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
37
Фрай
Марлон Фрай
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
59
7
Чичарито
Чичарито
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
2
Рамальо
Андре Рамальо
33
Бёдер
Лукас Бёдер
31
Ханна
Йель Абу Ханна
35
Юрченко
Владлен Юрченко
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
27
Крузе
Робби Крузе
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
24
Байи
Эрик Байи
90
21
Бруно
Бруно
90
4
Пина
Томас Пина
90
18
Суарес
Денис Суарес
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
61
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
74
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
90
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
23
Бонера
Даниэле Бонера
27
Марин
Адриан Марин
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
26
Лейва
Матиас Науэль Лейва
28
Педраса
Альфонсо Педраса
20
Адриан
Адриан