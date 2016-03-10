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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бакамбу 4
Бакамбу 56
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
10 марта 2016, 23:05 МСК
10.03.2016, 23:05 МСК
четверг
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
24
Байи
Эрик Байи
90
21
Бруно
Бруно
90
18
Суарес
Денис Суарес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
80
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
76
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
4'
56'
4', 56'
83
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
23
Бонера
Даниэле Бонера
27
Марин
Адриан Марин
4
Пина
Томас Пина
26
Лейва
Матиас Науэль Лейва
20
Адриан
Адриан
10
Баптистао
Лео Баптистао
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
5
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
65
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
67
7
Чичарито
Чичарито
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
86
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
2
Рамальо
Андре Рамальо
35
Юрченко
Владлен Юрченко
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
37
Фрай
Марлон Фрай
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
27
Крузе
Робби Крузе