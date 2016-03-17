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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 74
1:2
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 24
Обамеянг 71
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
17 марта 2016, 23:05 МСК
17.03.2016, 23:05 МСК
четверг
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
13
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
70
7
Сон
Хын-Мин Сон
74'
74'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
75
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
28
Кэрролл
Том Кэрролл
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
10
Кейн
Гарри Кейн
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
54
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
71
11
Ройс
Марко Ройс
60
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
24'
71'
24', 71'
90
Запасные
38
Бюрки
Роман Бюрки
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
37
Дурм
Эрик Дурм
18
Шахин
Нури Шахин
23
Кагава
Синдзи Кагава
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
20
Рамос
Адриан Рамос