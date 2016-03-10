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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 30
Ройс 61
Ройс 70
3:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
10 марта 2016, 21:00 МСК
10.03.2016, 21:00 МСК
четверг
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
6
Бендер
Свен Бендер
58
11
Ройс
Марко Ройс
61'
70'
61', 70'
82
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
30'
30'
82
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
4
Суботич
Невен Суботич
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
37
Шахин
Нури Шахин
18
Кагава
Синдзи Кагава
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
20
Рамос
Адриан Рамос
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
66
22
Шадли
Насер Шадли
58
28
Кэрролл
Том Кэрролл
90
25
Онома
Джошуа Онома
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
76
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
19
Дембеле
Мусса Дембеле
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
10
Кейн
Гарри Кейн
11
Ламела
Эрик Ламела