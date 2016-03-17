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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Рами 35
Гамейро 44
Гамейро 45
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
17 марта 2016, 23:05 МСК
17.03.2016, 23:05 МСК
четверг
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
31
Сорья
Давид Сорья
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
3
Рами
Адиль Рами
35'
35'
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
52
19
Банега
Эвер Банега
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
8
Иборра
Висенте Иборра
61
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
44'
45'
44', 45'
69
Запасные
1
Серхио Рико
Серхио Рико
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
41
Фигейраш
Диого Фигейраш
6
Карришу
Даниэль Карришу
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
30
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
19
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
26
Хег
Даниэль Хег
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
61
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
24
Штеффен
Ренато Штеффен
90
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
61
21
Янко
Марк Янко
71
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
3
Траоре
Адама Траоре
39
Калла
Давиде Калла
15
Франссон
Александер Франссон
30
Иттен
Седрик Иттен
36
Эмболо
Брель Эмболо
15
Хунцикер
Николас Хунцикер