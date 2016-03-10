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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Базель
Базель
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
10 марта 2016, 21:00 МСК
10.03.2016, 21:00 МСК
четверг
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
19
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
45
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
24
Штеффен
Ренато Штеффен
90
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
83
21
Янко
Марк Янко
90
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
4
Дежен
Филипп Дежен
26
Хег
Даниэль Хег
3
Траоре
Адама Траоре
39
Калла
Давиде Калла
15
Франссон
Александер Франссон
30
Иттен
Седрик Иттен
Севилья
мин
31
Сорья
Давид Сорья
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
19
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
20
Витоло
Витоло
65
9
Гамейро
Кевин Гамейро
73
Запасные
1
Серхио Рико
Серхио Рико
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
6
Карришу
Даниэль Карришу
8
Иборра
Висенте Иборра
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
30
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос