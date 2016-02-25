Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:3
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Марлос 27
Феррейра 63
Коваленко 77
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
25 февр. 2016, 21:00 МСК
25.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
45
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
11
Бельханда
Юнес Бельханда
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
5
Гайс
Йоханнес Гайс
90
8
Горецка
Леон Горецка
45
21
Шепф
Алессандро Шепф
58
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
34
Гифер
Фабиан Гифер
27
Ритер
Саша Ритер
15
Аого
Деннис Аого
20
Керер
Тило Керер
18
Сэм
Сидней Сэм
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
38
Кривцов
Сергей Кривцов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
27'
27'
74
74
Коваленко
Виктор Коваленко
77'
77'
90
28
Тайсон
Тайсон
80
19
Феррейра
Факундо Феррейра
63'
63'
89
Запасные
23
Сарнавский
Богдан Сарнавский
18
Ордец
Иван Ордец
14
Кобин
Василий Кобин
58
Коробенко
Андрей Коробенко
22
Эдуардо
Эдуардо
7
Нем
Веллингтон Нем
41
Борячук
Андрей Борячук