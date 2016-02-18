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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 23:05 МСК
18.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
74
74
Коваленко
Виктор Коваленко
90
21
Гладкий
Александр Гладкий
90
28
Тайсон
Тайсон
79
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
13
Шевчук
Вячеслав Шевчук
38
Кривцов
Сергей Кривцов
58
Коробенко
Андрей Коробенко
22
Эдуардо
Эдуардо
7
Нем
Веллингтон Нем
19
Феррейра
Факундо Феррейра
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
11
Бельханда
Юнес Бельханда
88
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
5
Гайс
Йоханнес Гайс
90
7
Майер
Макс Майер
81
8
Горецка
Леон Горецка
90
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
19
Сане
Лерой Сане
87
Запасные
34
Гифер
Фабиан Гифер
27
Ритер
Саша Ритер
15
Аого
Деннис Аого
2
Фридрих
Марвин Фридрих
18
Сэм
Сидней Сэм
21
Шепф
Алессандро Шепф
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар