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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Мэйсон 25
Ламела 63
Гонсало 81
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
25 февр. 2016, 23:05 МСК
25.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
25'
25'
87
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
84
11
Ламела
Эрик Ламела
63'
63'
76
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
81'
81'
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
74
5
Бадель
Милан Бадель
83
72
Иличич
Йосип Иличич
61
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
14
Фернандес
Матиас Фернандес
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате