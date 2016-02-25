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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Беллараби 30
Беллараби 65
Чалханоглу 87
3:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Мариу 38
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
25 февр. 2016, 21:00 МСК
25.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
5
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
88
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
87'
87'
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
62
7
Чичарито
Чичарито
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
30'
65'
30', 65'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
45
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
13
Хильберт
Роберто Хильберт
2
Рамальо
Андре Рамальо
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
37
Фрай
Марлон Фрай
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
27
Крузе
Робби Крузе
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
21
Перейра
Жоао Перейра
90
5
Эвертон
Эвертон
90
44
Налдо
Налдо
90
4
Джефферсон
Джефферсон
90
6
Аквилани
Альберто Аквилани
90
11
Сезар
Бруно Сезар
78
17
Мариу
Жоау Мариу
38'
38'
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
19
Гутьеррес
Теофилио Гутьеррес
67
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
62
Запасные
26
Юг
Ажбе Юг
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
60
Мартиньш
Желсон Мартиньш
20
Руис
Брайан Руис
9
Слимани
Ислам Слимани
73
Перейра
Матеус Перейра