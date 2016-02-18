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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
0:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Беллараби 26
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 23:05 МСК
18.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
21
Перейра
Жоао Перейра
90
13
Коатес
Себастьян Коатес
73
4
Джефферсон
Джефферсон
90
35
Семеду
Рубен Семеду
90
6
Аквилани
Альберто Аквилани
62
17
Мариу
Жоау Мариу
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
20
Руис
Брайан Руис
90
19
Гутьеррес
Теофилио Гутьеррес
62
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
90
Запасные
26
Юг
Ажбе Юг
5
Эвертон
Эвертон
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
23
Силва
Адриен Силва
60
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Слимани
Ислам Слимани
73
Перейра
Матеус Перейра
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
85
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
79
38
Беллараби
Карим Беллараби
26'
26'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
66
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
13
Хильберт
Роберто Хильберт
5
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
2
Рамальо
Андре Рамальо
35
Юрченко
Владлен Юрченко
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
37
Фрай
Марлон Фрай