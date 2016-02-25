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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Спарта
Прага
Маречек 51
Фридек 57
Фатай 70
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
25 февр. 2016, 21:00 МСК
25.02.2016, 21:00 МСК
четверг
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
62
9
Ари
Ари
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
98
Петров
Сергей Петров
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
62
90
Смолов
Федор Смолов
75
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
63
Вандерсон
Вандерсон
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
25
Холек
Марио Холек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
51'
51'
79
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
9
Докал
Борек Докал
84
6
Ваха
Лукаш Ваха
90
14
Фридек
Мартин Фридек
57'
57'
90
16
Загустел
Ондржей Загустел
90
7
Фатай
Кеинде Фатай
70'
70'
76
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
15
Ковач
Радослав Ковач
16
Мазух
Ондрей Мазух
8
Матейовски
Марек Матейовски
24
Ирачек
Петр Ирачек
18
Конате
Тьемоко Конате
19
Юлиш
Лукаш Юлиш