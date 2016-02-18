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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Юлиш 64
1:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
18 февр. 2016, 23:05 МСК
18.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
25
Холек
Марио Холек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
9
Докал
Борек Докал
80
6
Ваха
Лукаш Ваха
90
16
Загустел
Ондржей Загустел
90
7
Фатай
Кеинде Фатай
89
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
64'
64'
78
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
15
Ковач
Радослав Ковач
16
Мазух
Ондрей Мазух
0
Хибс
Матей Хибс
8
Матейовски
Марек Матейовски
24
Ирачек
Петр Ирачек
18
Конате
Тьемоко Конате
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
9
Ари
Ари
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
82
33
Перейра
Маурисио Перейра
66
90
Смолов
Федор Смолов
68
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
63
Вандерсон
Вандерсон